Rafforzare la cultura previdenziale nelle imprese, rendere più accessibili i servizi e gli strumenti dell’INPS e trasformare i manager in protagonisti della diffusione del welfare. È questo l’obiettivo dell’intesa siglata tra 4.Manager e INPS, presentata a Roma nel corso dell’evento “Moltiplicatori di Welfare. Il ruolo dei manager nella diffusione della cultura previdenziale”.

Al centro dell’iniziativa, la convinzione che la previdenza debba diventare una componente strutturale della cultura d’impresa e non un tema da affrontare soltanto in prossimità del pensionamento. Una necessità confermata dall’indagine “Previdenza e servizi INPS: conoscenza e fabbisogni informativi”, promossa da 4.Manager in collaborazione con Federmanager. I dati evidenziano un significativo deficit di conoscenza: soltanto un manager su quattro conosce adeguatamente il sistema previdenziale e controlla regolarmente la propria posizione contributiva, mentre quasi quattro su dieci hanno competenze limitate. Emergono inoltre importanti divari di genere e generazionali, oltre a una conoscenza ancora insufficiente degli strumenti di previdenza complementare e dei servizi INPS disponibili per le imprese.

«La previdenza è parte integrante della cultura d’impresa. Eppure, oggi soltanto un manager su quattro conosce adeguatamente il sistema previdenziale e controlla regolarmente la propria posizione contributiva. È un divario che dobbiamo colmare: chi guida il futuro delle imprese deve avere anche gli strumenti per governare consapevolmente il proprio», sottolinea Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager.

La sfida, secondo Cuzzilla, non riguarda soltanto la consapevolezza individuale, ma investe direttamente la responsabilità manageriale. I dirigenti possono infatti diventare veri e propri moltiplicatori di welfare, trasferendo conoscenze ai collaboratori, orientando le scelte aziendali e contribuendo a costruire una cultura previdenziale più diffusa e inclusiva.

«Ma la responsabilità dei manager va oltre la conoscenza dei propri diritti: significa trasferire queste competenze ai collaboratori, orientare le scelte aziendali e contribuire a diffondere una cultura previdenziale più ampia e condivisa. È questo il significato dei moltiplicatori di welfare ed è l’obiettivo dell’intesa con INPS».

Il protocollo punta a tradurre questi obiettivi in azioni concrete attraverso iniziative congiunte di informazione e formazione, webinar, seminari, guide, video-tutorial e progetti pilota rivolti a imprese, settori e territori. Un percorso che mira anche a favorire una maggiore integrazione tra welfare pubblico, contrattuale e aziendale. In questa direzione si inserisce il progetto del portale Previdenza e Welfare di 4.Manager, pensato come punto di riferimento per imprese, manager e responsabili delle risorse umane.

«Con INPS vogliamo passare dalla consapevolezza all’azione, attraverso strumenti concreti, formazione e servizi accessibili. Non vogliamo limitarci a diffondere informazioni, ma misurare i risultati e verificare che questa collaborazione produca un cambiamento reale», conclude Cuzzilla.

Una visione che affida al management un ruolo strategico: trasformare la conoscenza previdenziale in uno strumento di equità, autonomia e responsabilità, capace di generare valore per le imprese e per le persone.