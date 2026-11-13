Reddito di cittadinanza. Montaruli (Fdl): da campo largo solita fallimentare minestra riscaldata

“Nel programma del campo largo ci sarà di nuovo il reddito di cittadinanza. L’ha annunciato Stefano Patuanelli, a riprova di una sinistra che persevera in errori già commessi. Si ostinano a riproporre la solita minestra riscaldata già propinata agli italiani e spacciata per una misura di giustizia sociale, quando la verità è che ha aperto una voragine da quasi due miliardi di euro finiti nelle tasche di chi non ne aveva diritto. Una voragine che i cittadini stanno ancora pagando. A questo modello fallimentare contrapponiamo la concretezza delle nostre misure fiscali di crescita e sviluppo, incentrate sul taglio delle tasse, sul lavoro e sul merito, su cui punta la manovra di questo governo. Da una parte ci sono loro, che difendono i sussidi a pioggia e l’assistenzialismo buono solo a produrre danni e a disincentivare l’impegno. Dall’altra c’è Fratelli d’Italia e questo Esecutivo, che hanno voltato pagina una volta per tutte. Abbiamo smantellato quel sistema iniquo, sostituendolo con l’Assegno di inclusione per chi si trova realmente in condizioni di fragilità e con il Supporto per la formazione e il lavoro per chi invece può e deve darsi da fare. Distinguere chi non può lavorare, a cui va garantita ogni tutela, da chi è occupabile ed è giusto che venga accompagnato: questa è la nostra ricetta, e i record sull’occupazione ci stanno dando ampiamente ragione”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli.