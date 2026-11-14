Remigrazione e Riconquista, in oltre duemila in piazza a Parma: lanciato il programma di Priorità Nazionale

Il comitato Remigrazione e Riconquista torna in piazza insieme a 2000 cittadini, lanciando, dopo la consegna delle oltre 150mila firme già depositate in Cassazione per la Remigrazione, anche la nuova proposta sulla Priorità Nazionale in Costituzione, che verrà presentata ufficialmente la prossima settimana.

«Torniamo a Parma – comunica il Comitato in una nota diffusa alla stampa – con la consapevolezza che il nostro cammino non è finito con il deposito delle oltre 150ma firme per la Remigrazione - finora purtroppo rimasta inattuata dai partiti in Parlamento - ma che c’è ancora bisogno di chi, come noi, ha dato voce alle migliaia di italiani che si sentono abbandonati dalle istituzioni e che vogliono di nuovo l’Italia che hanno sempre conosciuto».

«I cittadini italiani conoscono fin troppo bene i danni e i problemi derivanti da un’immigrazione incontrollata. Spaccio, degrado, violenze a cui si aggiunge la netta preponderanza di famiglie immigrate nelle graduatorie per aiuti e case popolari, a discapito delle famiglie italiane, sempre più povere e sempre più indebitate.

È ora di mettere un freno: serve un programma completo di Remigrazione e di Riconquista, che metta al centro le famiglie italiane, rivedendo i criteri di graduatorie e assegnazioni. È una battaglia di diritto e civiltà, che porteremo avanti in altre decine di piazze italiane insieme alla Remigrazione».