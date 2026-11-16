La RM Whole Body è un esame non invasivo di cui si sente parlare sempre più spesso e che viene effettuata anche presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano di Gruppo San Donato , recentemente dotatasi di una nuova risonanza magnetica di ultimissima generazione. Ma di cosa si tratta esattamente? Ce lo spiega meglio la dr.ssa Maria Teresa Bonfanti, responsabile del servizio di Radiologia e Diagnostica per Immagini de La Madonnina.

A cosa serve e come funziona?

«La Whole Body, che in inglese significa “tutto il corpo”, è un esame radiologico effettuato senza mezzo di contrasto e in meno di 60 minuti proprio al fine di studiare lo stato di salute dell’intero organismo tramite risonanza magnetica, quindi senza il ricorso a radiazioni ionizzanti» - spiega la dottoressa Bonfanti.

Questo esame ha la capacità di identificare lesioni piccolissime anche in fase asintomatica, consentendo diagnosi precoci, che possono influenzare sia le terapie che il decorso terapeutico, impattando anche sulla prognosi.

Ambiti di applicazione clinica e diagnosi precoci

L’RM Whole Body viene eseguita previa prescrizione medica del proprio medico curante o specialista in strutture specializzate come la Casa di Cura La Madonnina, in contesti clinici quali:

• check-up: controllo periodico dello stato di salute, abbinato ai programmi di screening tradizionali, al fine di migliorarne l’efficacia;

• valutazione e monitoraggio: per l’individuazione precoce di tumori, la stadiazione di alcuni di essi (ad es. mieloma multiplo. Altre neoplasie necessitano, invece, di esami integrativi come la TC) e la risposta a terapie, oncologiche o di altra natura.

Le aree del corpo che possono essere analizzate

La risonanza magnetica Whole Body è pensata per analizzare tutti i principali distretti corporei come ad esempio:

• addome (fegato, pancreas, reni, vescica, prostata);

• colonna vertebrale e apparato muscolo-scheletrico;

• cuore;

• encefalo;

• mammella.

Controindicazioni

La Whole Body, come gli altri esami effettuati tramite Risonanza Magnetica, non utilizza radiazioni, ma campi magnetici che possono interferire con:

• pacemaker;

• defibrillatori cardiaci;

• impianti cocleari;

• dispositivi metallici quali ad esempio protesi;

• spirale anticoncezionale (IUD);

• gravidanza (soprattutto nel I trimestre).

Queste condizioni richiedono una valutazione medica preliminare.

Il percorso presso la Casa di Cura La Madonnina

La Whole Body si inserisce all’interno di un percorso di salute della Casa di Cura La Madonnina che integra prevenzione e approcci clinici personalizzati. Dall’inquadramento clinico iniziale, passando per l’esecuzione dell’esame per finire con l’interpretazione dei risultati ed eventuali percorsi terapeutici su misura, la persona è accompagnata dall’equipe di radiologia in ogni fase del percorso, mentre il macchinario si occupa del resto.

L’RM de La Madonnina produce, infatti, immagini con una risoluzione fino a +65% e tempi di esecuzione fino a 3 volte più rapidi rispetto alle tecnologie tradizionali, mentre il monitor 4K permette una visione per la valutazione clinica estremamente dettagliata.

Oltre alla qualità diagnostica, un maggior comfort per il paziente viene fornito grazie a diverse soluzioni quali materassini di ultima generazione; bobine leggere e flessibili che riducono del 30% i tempi di preparazione; un’apertura di 70 cm che, più ampia delle tradizionali, contribuisce a ridurre ansia da claustrofobia e un lettino ampio e regolabile, in grado di sostenere fino a 250 kg e agevolare l’accesso anche a persone con difficoltà motorie.

Tecnologia DWI (Diffusion Weighted Imaging)

La procedura Whole Body eseguita in Casa di Cura La Madonnina accosta alle immagini acquisite live dal macchinario la tecnologia Diffusione Weighted Imaging (DWI), che analizza il movimento delle molecole d’acqua. Nelle aree tumorali, a causa dell’alta densità cellulare che determina una riduzione degli spazi di passaggio, questo movimento risulta limitato facendo sì che nell’esame le neoplasie risultino “più luminose” (iperintense).

Intelligenza artificiale al servizio

I software del macchinario integrano algoritmi di intelligenza artificiale (AI) che contribuiscono a migliorare la qualità e l’accuratezza diagnostica, generando immagini in 3D e HD delle varie aree del corpo, che vengono analizzate da diverse angolazioni e in tempi più rapidi. Inoltre, grazie alla tecnologia “deep learning”, il sistema è in grado di analizzare milioni di dati anatomici, individuando le normali caratteristiche dell’organismo e integrando le immagini del paziente con modelli di riferimento utili per la valutazione medica. Infine, l’AI supporta l’operatore nella scelta dei protocolli più appropriati.