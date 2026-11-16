“Mentre Elly Schlein, con parole inqualificabili contro il governo, evidentemente guarda a quelli che aggrediscono le forze dell’ordine, devastano le vetrine e occupano mettendo a rischio addirittura la propria vita, noi chiediamo di credere nei giovani fino in fondo, non solo quando servono per fare numero contro Giorgia Meloni. Gli studenti devono essere liberi di scegliere i testi su cui studiare perché i programmi non li fa la casa editrice, ma la scuola, e loro ne sono non solo i destinatari, ma parte viva e integrante. Si può seguire un programma scolastico senza essere costretti a comprare un libro rispetto a un altro. Proprio perché i ragazzi hanno capacità critica, deve essere garantita la loro libertà di seguire il programma scolastico impartito dai docenti con la possibilità di misurarsi con sintesi e fonti diverse. Ancora di più non si capisce perché i ragazzi già oggi non siano coinvolti nella scelta del libro di testo, prerogativa del solo collegio docenti nei limiti della rosa di testi offerti dalle edizioni scolastiche. Se gli studenti sono coinvolti nella redazione del POF, e cioè nella programmazione delle attività curricolari ed extracurriculari, fin dal 1999, non si comprende perché ancora oggi siano esclusi dalle decisioni su quale testo loro e le loro famiglie dovrebbero comprare. Nelle scuole superiori, il libro di testo può essere autenticamente non obbligatorio ed è questo il percorso che chiediamo di avere il coraggio di prendere in considerazione anche al ministro Valditara. Un’opportunità anche per i ragazzi di rendere evidente a tutti, che la violenza ideologica è tutta appannaggio di una sinistra che, ancora oggi con le parole di Schlein, di fatto la giustifica”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli.