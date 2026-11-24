Il saggio “Sostenibili sì ma con pragmatismo. La giusta sostenibilità tra innovazione, crescita e responsabilità ambientale” (oVer Edizioni) si sofferma su un modello di transizione ecologica che coniuga tutela ambientale, sviluppo economico e giustizia sociale.

Roma, 24 novembre 2026 – Presentato alla Camera dei Deputati il saggio “Sostenibili sì ma con pragmatismo. La giusta sostenibilità tra innovazione, crescita e responsabilità ambientale” (oVer Edizioni), dell’Onorevole Francesco Battistoni.

Il volume, che si avvale della prefazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, propone una riflessione sul futuro delle politiche ambientali, indicando una possibile “terza via mediana” tra le posizioni più radicali del dibattito pubblico: da una parte le impostazioni ideologiche che rischiano di trasformare la transizione ecologica in un insieme di divieti e imposizioni, dall’altra le posizioni che sottovalutano la necessità di affrontare le sfide ambientali.

La tesi di fondo è che non possa esistere una vera sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale. La difesa dell’ambiente, secondo Battistoni, deve procedere insieme alla tutela del lavoro, al rafforzamento del sistema produttivo e alla protezione delle fasce più fragili della popolazione.

Particolare attenzione viene riservata al rapporto tra transizione ecologica e mondo produttivo. Il libro approfondisce le opportunità offerte dalla green economy e dai nuovi lavori verdi, senza trascurare le difficoltà che possono interessare settori industriali tradizionali, filiere produttive e territori maggiormente esposti ai cambiamenti tecnologici e normativi. Da qui la necessità di accompagnare la trasformazione con investimenti nella ricerca, nella formazione e nella riqualificazione professionale.

Un altro tema centrale riguarda il ruolo delle istituzioni e dell’Unione europea. Battistoni richiama l’esigenza di politiche ambientali che tengano conto delle specificità dei sistemi economici nazionali e delle conseguenze sociali delle scelte pubbliche. Il rischio, evidenziato nel libro, è che misure eccessivamente rigide o imposte dall’alto possano indebolire la competitività delle imprese, favorire la delocalizzazione delle produzioni e alimentare nuove disuguaglianze, senza necessariamente produrre i benefici ambientali attesi.

Il volume dedica inoltre ampio spazio al ruolo dei cittadini, all’educazione ambientale e alla necessità di rendere accessibili i comportamenti sostenibili, evitando che la tutela dell’ambiente diventi un privilegio riservato a chi dispone di maggiori risorse economiche. Una transizione realmente giusta, infatti, non può prescindere dalla coesione sociale e dal coinvolgimento delle comunità nelle decisioni che incidono sulla loro vita quotidiana.

L’opera invita a considerare la sostenibilità non come un vincolo alla crescita, ma come una nuova prospettiva di sviluppo, nella consapevolezza che la protezione delle risorse naturali e il progresso economico e sociale non debbano essere obiettivi alternativi. Una visione che punta a ricomporre il rapporto tra ambiente, imprese e cittadini, restituendo alla politica il compito di governare i cambiamenti attraverso scelte concrete, equilibrate e lungimiranti.

Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale nel portare i suoi saluti istituzionali ha dichiarato: “Il libro propone una visione della politica ambientale ed energetica controcorrente, perché pragmatica: mette al centro la persona e guarda agli aspetti sociali, non soltanto a quelli economici. In passato, soprattutto in Ue c’è stato un approccio puramente ideologico che ha causato danni non trascurabili alla nostra economia e alla nostra industria. Il Green Deal, nato per contrastare il cambiamento climatico, si è rivelato un progetto che ha penalizzato l’agricoltura. Oggi in Europa la linea sta cambiando radicalmente. Questo libro diventa così un manuale di politica ambientale attento agli interessi del sistema produttivo e, al contempo, della persona: un testo da leggere e da usare come strumento di confronto ogni volta che si discute di temi ambientali”.

Per Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha firmato la prefazione del libro: “La sostenibilità è ormai un termine che ricorre in ogni discorso, tanto che sembra quasi impossibile formulare una frase senza utilizzarlo. In realtà, parlare di sostenibilità significa soprattutto essere realisti, utilizzare l’intelligenza, adottare un approccio pragmatico e rendersi conto di ciò che è concretamente possibile fare, alla luce della realtà in cui viviamo. Questa è la vera sfida. Nel secolo scorso era diffusa una contrapposizione tra sviluppo economico, attività produttive e tutela dell’ambiente. Quest’ultima veniva spesso percepita come un freno alla crescita, associata esclusivamente all’ambientalismo e alla salvaguardia del verde. Oggi lo scenario è completamente cambiato: ambiente e sviluppo economico sono strettamente interconnessi e l’energia rappresenta lo strumento fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. La sfida è renderla progressivamente neutrale dal punto di vista delle emissioni, in linea con l’obiettivo del 2050. Questo significa non soltanto contribuire alla tutela ambientale, ma anche rafforzare la competitività delle nostre imprese”.

Secondo l’Onorevole Francesco Battistoni, autore del libro: “In un’epoca nella quale il concetto di sostenibilità ambientale è sulla bocca di tutti, spesso ci troviamo dinanzi a narrazioni polarizzanti: da un lato, visioni apocalittiche che teorizzano un ritorno a stili di vita pre-industriali, dall’altro atteggiamenti respingenti verso il rispetto e la tutela del nostro pianeta. Con questo libro cerco di tracciare una ‘terza via mediana’, che i latini sintetizzavano nella locuzione ‘in medio stat virtus’, pragmatica e di equilibrio. Siamo ormai consapevoli che le soluzioni assolutistiche e dogmatiche non promuovono una vera sostenibilità ma la deprimono generando desertificazione economica e sociale. La ‘terza via mediana’ è quella del pragmatismo, che deve tenere unite la dimensione ambientale, sociale ed economica. Le politiche calate dall’alto, senza un coinvolgimento dei territori e dei cittadini, sono destinate a fallire, come abbiamo visto negli scorsi decenni e come ci ha confermato il mancato accordo alla Cop31. Per potersi concretizzare la sostenibilità ambientale ha bisogno di essere equa e di partire dal basso. Senza gradualità nelle azioni e senza lungimiranza delle scelte, il rischio è quello di compromettere il processo di transizione, lasciando alle future generazioni non un pianeta migliore ma un ‘deserto verde’”.

Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti ha osservato: “È fondamentale mantenere una capacità di dialogo costruttiva con i settori produttivi, partendo dalla conoscenza concreta delle loro esigenze. Nel comparto agricolo, infatti, la sostenibilità deve fondarsi su dati e competenze, non su presupposti ideologici. Abbiamo toccato con mano i danni che possono derivare da un approccio ideologico, ad esempio nel settore dei fertilizzanti, dove alcune scelte hanno favorito la delocalizzazione delle produzioni. Si è pensato che fosse sufficiente acquistare dove i costi erano più bassi, senza considerare le conseguenze di questa strategia, soprattutto in uno scenario internazionale sempre più complesso e critico. Oggi non possiamo permetterci di perdere altri pezzi della nostra economia: non sarebbe un servizio all’ambiente. Delocalizzare le produzioni significa, in molti casi, trasferire altrove anche le emissioni, senza ridurre l’impatto ambientale complessivo. In questo modo, inoltre, l’Europa rischia di indebolire il proprio ruolo di guida nella transizione ecologica, nonostante sia tra i continenti più sostenibili. Per questo è necessario un confronto costante con la politica, senza mai pretendere di sostituirci ai decisori istituzionali, ma contribuendo al dibattito con spirito costruttivo e umiltà”.

Per Vinicio Mosè Vigilante, Amministratore Delegato presso Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A: “É possibile avvicinare la transizione energetica ai territori, ai cittadini e alle piccole e medie imprese. Il libro di Battistoni rappresenta un vero e proprio manuale operativo, non un libro dei sogni: propone una visione pragmatica della transizione, che deve essere sostenibile non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche per i cittadini e le imprese. È necessario superare gli approcci ideologici e adottare una prospettiva più concreta e ragionevole, fondata su un’attenta pianificazione degli obiettivi al 2030 e su strategie che tengano conto dell’intero mix energetico, senza puntare esclusivamente sulle fonti rinnovabili, ma garantendo anche la sicurezza degli approvvigionamenti e il ruolo del gas. Occorre mettere in campo una serie di strumenti e meccanismi capaci di trasformare la transizione in una reale opportunità per il sistema produttivo e per le famiglie. Una delle sue peculiarità è proprio la possibilità di trasferire ai consumatori i benefici derivanti dalla diffusione delle rinnovabili. Quella che stiamo portando avanti è una transizione pragmatica e ragionevole, che negli ultimi anni ha registrato un’accelerazione significativa rispetto al passato. È il modello di transizione su cui vogliamo continuare a lavorare: un percorso che guardi alla tutela dell’ambiente, ma che tenga sempre in considerazione anche la sostenibilità economica e le tasche di cittadini e imprese”.

Domenico Colotta, Founder oVer Edizioni: “Come oVer Edizioni abbiamo scelto di pubblicare ‘Sostenibili sì ma con pragmatismo’ di Francesco Battistoni perché sentivamo l’urgenza culturale di restituire peso e chiarezza a una parola, sostenibilità, che negli ultimi anni è stata troppo spesso svuotata di significato o trasformata addirittura in un dogma. Il dibattito pubblico rischia di restare intrappolato tra le visioni apocalittiche della ‘decrescita felice’ e gli atteggiamenti negazionisti, dimenticando che la tutela dell’ambiente non può mai tradursi in una punizione o in un costo ingiusto scaricato sulle fasce più deboli, sul lavoro e sulle filiere produttive. Questo saggio traccia finalmente una ‘terza via’ fondata sul realismo costruttivo e sulla concretezza, dimostrando che innovazione, crescita economica ed equità sociale sono alleati indispensabili per governare la transizione ecologica senza lasciare indietro nessuno”.

L’eBook è acquistabile sulle principali piattaforme online, tra cui La Feltrinelli, Ibs, Mondadori, Amazon, Fnac, Apple Books, Bol, Kobo.

Per maggiori informazioni consultare il sito web: https://www.overedizioni.it/pubblicazioni/