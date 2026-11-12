TRASPORTI: PIEMONTESE, A NATALE IN PUGLIA PRIMO TRENO A IDROGENO, SERVIZIO NEL 2027

SAVIGLIANO (CUNEO), 12 NOV – Il primo dei quattro treni a idrogeno acquistati dalla Regione Puglia per FS Sud Est arriverà nel Salento entro Natale, mentre l’avvio del servizio viaggiatori è previsto tra settembre e dicembre 2027, dopo due fasi di sperimentazione e verifiche di sicurezza. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, durante una visita allo stabilimento Alstom di Savigliano, in provincia di Cuneo, accompagnato dall’amministratore delegato di Alstom Italia, Michele Viale.

La Puglia, insieme alla Lombardia, è la prima regione italiana a introdurre treni alimentati a idrogeno nel trasporto ferroviario regionale, con l’obiettivo di sostituire progressivamente i convogli diesel sulle linee non elettrificate.

L’investimento pugliese ammonta complessivamente a circa 70 milioni di euro: 56,4 milioni per l’acquisto dei quattro treni, attraverso risorse del PNRR, del programma complementare nazionale e cofinanziamenti regionali, e 13,3 milioni per l’impianto di stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno a Melissano, in provincia di Lecce. I convogli sono destinati alle direttrici Lecce-Gallipoli, Novoli-Gagliano e Casarano-Gallipoli.

“È un investimento che ci consentirà di rinnovare il trasporto ferroviario nel Salento con mezzi moderni, confortevoli e senza emissioni dirette di anidride carbonica durante la marcia – ha dichiarato Piemontese –. L’arrivo del primo treno entro Natale consentirà di avviare il percorso di verifiche tecniche, cui seguirà una seconda fase di circolazione sperimentale sulle linee salentine, senza passeggeri a bordo. L’obiettivo è completare le prove e avviare il servizio entro la fine del 2027, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Per noi l’innovazione ha valore quando si traduce in servizi migliori per chi ogni giorno si sposta per lavorare, studiare o raggiungere la propria famiglia”.

Lo stabilimento Alstom di Savigliano, dove Piemontese ha verificato lo stato di realizzazione dei convogli, si estende su circa 328 mila metri quadrati, di cui oltre 110 mila coperti, e impiega oltre 1.500 persone. È uno dei principali poli italiani per la progettazione e produzione di treni regionali e ad alta velocità.