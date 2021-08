Giustizia, l'odg di FdI spacca la maggioranza alla Camera. E si scatena il caos: renziani-Leu, rissa sfiorata

03 agosto 2021 a

La giustizia mette a repentaglio la tenuta del governo. Dopo il faticoso via libera alla Camera della riforma Cartabia, ecco che arriva l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Al centro la responsabilità diretta dei magistrati su cui l'Aula si è espressa negativamente, bocciando l'odg. I voti a favore sono 37, i contrari 220, 181 gli astenuti. Un esito che ha spaccato la maggioranza, preceduto da un aspro dibattito. Forza Italia, Lega e Coraggio Italia si sono infatti astenuti, mentre Italia viva ha lasciato libertà di voto e Pd, M5s e Leu hanno invece votato contro. Il testo respinto dall'Aula impegnava il governo "ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a modificare il meccanismo in base al quale opera la responsabilità dei magistrati, configurandolo secondo un principio di responsabilità diretta, in ottemperanza al dettato dell'articolo 28 della Costituzione e a garanzia di una maggiore tutela di tutti i cittadini".

"La riforma della Giustizia voluta dal ministro Marta Cartabia è l’ennesimo svuotacarceri che frantuma la certezza della pena", è stata la denuncia del coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. Non è mancata la frecciata agli alleati: "Sorprende, e non poco, che la Lega, che nella scorsa legislatura aveva votato addirittura contro l’introduzione di questi istituti perdonisti, oggi voti a favore del loro ampliamento".

La tensione è stata talmente elevata che tra Italia Viva e Leu si è sfiorata la rissa. Il renziano Roberto Giachetti ha detto al Pd: "Non vi ho visto rispettare questa lealtà quando in commissione insieme a M5s avete mandato sotto il governo sul decreto semplificazioni e anche lei Fornaro parla di lealtà quando dal suo partito è stato insultato il premier Draghi", riferendosi alla festa di Articolo 1 dove il giornalista Marco Travaglio ha attaccato il premier. A quel punto il capogruppo di Leu si è alzato dal suo posto dirigendosi verso i banchi di Iv, subito richiamato dal presidente Roberto Fico. Insomma, uno scontro evitato al pelo.

