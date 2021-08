Agnelli, clamorosa battaglia in famiglia: eredità, Margherita vuole spennare il figlio John Elkann in tribunale

05 agosto 2021 a

Dopo oltre 15 anni dal maxi-accordo sull'eredità di Agnelli, la figlia di Gianni, Margherita, ha impugnato in Svizzera il contratto con la madre Marella con il quale rinunciava alle quote che le spettavano nella Dicembre, la società capofila dell'impero, valutate 105 milioni. "Le quote vennero poi girate dalla nonna al nipote John Elkann in nuda proprietà. Complessivamente negli accordi sull'eredità, Margherita otterrà 1,3 miliardi. Solo che ora contesterebbe davanti a una corte svizzera che quello fosse l'effettivo valore della Dicembre. Nascerebbe da questa nuova contesa sul patrimonio di donna Marella - defunta il 23 febbraio 2019 - il rinnovato interesse per gli assetti societari della Dicembre, la società semplice che governa l'impero Exor e, a cascata, le quote in Stellantis, Ferrari, Cnh Industrial, Juventus, The Economist", rivela il Corriere della sera.

Il valore della Dicembre nel 2004, con la Fiat in grave crisi, era ben diverso da quello attuale. Fonti legali vicine alla famiglia Elkann sottolineano che la vendita delle azioni Dicembre "non sarebbe reversibile e che le pretese di Margherita non possono mettere in discussione la maggioranza assoluta che John detiene". Oggi della Dicembre risultano soci John (58,8%) e i fratelli Lapo e Ginevra con il 20,6% ciascuno. La Dicembre non ha mai presentato bilanci né atti ufficiali. Solo nel 2012 grazie a un'ingiunzione alla Camera di Commercio di Torino ottenuta dal nuovo avvocato di Margherita, Dario Trevisan, si è avuto un mese fa dopo 9 anni l'aggiornamento che ha reso nota la proprietà dei tre fratelli Elkann.

Ci sarebbe stato anche un pressing della Sec - la Consob americana - sollecitata da un esposto che evidenziava come mancassero informazioni essenziali su una società al vertice di ben due aziende quotate a Wall Street come Fca e Ferrari. Un legale della famiglia però smentisce seccamente: "Non c'è nessuna indagine della Sec in corso".

