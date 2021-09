Matteo Salvini, "Edoardo Rixi nel governo". La sfida a magistrati e manettari di M5s e Pd

18 settembre 2021 a

"Io penso che nel Governo che verrà, e ho l'ambizione che la Lega guidi un centro destra compatto e di Governo, mi piacerebbe che Edoardo (Rixi), torni a occuparsi di trasporti, ma magari con un ruolo più importante", così Matteo Salvini a margine del Salone Nautico di Genova. Nel maggi0 2019 Rixi, all'epoca viceministro alla Infrastrutture nel governo gialloverde del Conte 1, fu costretto a dimettersi perché condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere per falso e peculato. Era coinvolto in un’inchiesta sulla gestione di alcuni fondi regionali in Liguria e il Movimento 5 Stelle aveva iniziato a chiedere la sua testa da tempo, prima ancora della sentenza del Tribunale.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

