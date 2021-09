Vittorio Feltri rischia il carcere? "Ride bene chi ride ultimo", il messaggio a Virginia Raggi

Vittorio Feltri 28 settembre 2021 a

Virginia Raggi insiste. Mi attribuisce la responsabilità di un titolo di cui non posso essere responsabile in quanto non ero direttore responsabile. Titolo che per altro non mi sembra offensivo ma semplicemente scherzoso visto che la patata bollente o fredda è solamente un tubero, che con il sesso non ha alcuna attinenza. Segnalo poi al sindaco di Roma che la Corte costituzionale ha emesso una sentenza con la quale dichiara che non si può punire col carcere un giornalista.

Io non ho alcuna ostilità nei confronti delle donne come dimostra tutta la mia attività. Al massimo esprimo dissenso nei confronti di quelle che commettono errori. Capisco la soddisfazione della Raggi davanti alla richiesta del Pm di mandarmi in galera, così commettendo un abuso. Il senso della legalità non ce l'hanno tutti purtroppo. Ride bene chi ride ultimo.

