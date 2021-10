Brianza, positivo all'alcol-test nel 2009 finisce in galera 12 anni dopo: tragico errore dell'avvocato, è giustizia?

18 ottobre 2021 a

E' rimasto stupefatto, quando i militari prima lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi condotto in carcere a Monza. Un 54enne brianzolo ha così appreso di essere destinato a espiare 6 mesi di reclusione, oltre a pagare tremila euro di multa, 12 anni dopo essere risultato positivo all'alcol test a un controllo stradale. Nessuno, infatti, aveva mai avanzato alcuna richiesta di sospensione della pena: il suo avvocato se ne era dimenticato.

I carabinieri hanno notificato il provvedimento di esecuzione al 54enne sabato sera 16 ottobre, mentre era in un bar di Giussano (Monza). Dodici anni fa era stato fermato a Carate Brianza (Monza) mentre guidava ed era risultato positivo all'alcol test. Tutto è avvenuto poiché non era mai stata avanzata alcuna richiesta di sospensione della pena, in quanto il 54enne non aveva pagato l’avvocato che lo aveva assistito.

Il provvedimento di esecuzione pena: risultavano da espiare 6 mesi di reclusione, oltre a € 3.000 di ammenda giacché non era mai stata avanzata alcuna richiesta di sospensione della pena in quanto l’uomo non aveva pagato l’avvocato che lo aveva assistito. Per l’uomo non c’è stato null’altro da fare che rassegnarsi, seguire i militari ed essere condotto presso la casa circondariale di Monza.

