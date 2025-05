Cesano Maderno, 14enne travolta e uccisa dal treno

Una sciagura ha scosso la comunità di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di 14 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno in transito, nella serata di ieri, mercoledì 14 maggio, intorno alle ore 19.

Stando alla ricostruzione dei fatti, la giovane — residente nella zona — stava attraversando i binari in prossimità dell’ex stazione cittadina, nei pressi del passaggio a livello che, in quel momento, risultava abbassato per l’imminente arrivo di un convoglio proveniente da Palazzolo Milanese e diretto verso Milano.

Pare che la ragazza abbia deciso di oltrepassare la barriera scendendo sotto la sbarra di sicurezza: il treno l’ha colpita in pieno, senza lasciarle possibilità di salvezza.

I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto: un’ambulanza e un’automedica inviate dal 118 hanno tentato di rianimarla, ma per la quattordicenne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia ferroviaria, che ha immediatamente avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità. Il Comune e le autorità locali, considerati anche alcuni precedenti, stanno valutando l’introduzione di nuove misure di sicurezza e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto agli adolescenti, per prevenire episodi simili in futuro.