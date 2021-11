Matteo Renzi "colpo su colpo", dalle parole ai fatti: altra querela contro Marco Travaglio

14 novembre 2021 a

Dopo la guerra e la battaglia senza quartiere a Otto e Mezzo, ecco che lo scontro continua, ancora una volta, in tribunale: Matteo Renzi querela per l'ennesima volta Marco Travaglio. Il tutto a pochi giorni dallo show imbastito da Lilli Gruber su La7, un plotone d'esecuzione schierato contro il leader di Italia Viva: oltre a lei e al direttore del Fatto Quotidiano, anche Massimo Giannini.

Come detto ora piove la nuova richiesta danni per presunta diffamazione, per un articolo pubblicato sull'edizione del Fatto Quotidiano di oggi, domenica 14 novembre. La notizia dell'azione legale viene data da una nota diffusa da Italia Viva, che recita: "Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai suoi legali di pronunciare azione di risarcimento danni nei confronti del Fatto Quotidiano per la diffamazione contenuta nella edizione odierna del giornale diretto da Marco Travaglio". Del resto, a Otto e Mezzo, Renzi aveva anticipato a Travaglio la sua volontà di "rispondere colpo su colpo" alla violentissima offensiva in atto contro di lui.

La querela di Renzi è in relazione all'ultimo presunto scoop del Fatto Quotidiano, relativo a una lettera che il leader di Italia Viva avrebbe scritto ad Elisabetta Casellati, presidente del Senato, chiedendo una sorta di immunità, chiedendo insomma che lei lo aiutasse a difendersi dai pm. Troppo, per Matteo Renzi. E la battaglia, giorno dopo giorno, continua.

