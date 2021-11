David Rossi, riaperta l'indagine sul "suicidio". Il manichino e i nuovi sospetti su Mps

27 novembre 2021 a

a

a

Per ricostruire la dinamica della morte dell'ex portavoce del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, si ricorrerà a un manichino virtuale: una ricostruzione in 3D dell'ufficio al secondo piano di Rocca Salimbeni, sede del Monte dei Paschi di Siena, dal quale Rossi è precipitato attorno alle otto di sera del 6 marzo 2013, rimanendo in agonia venti minuti prima di spirare. Lo ha deciso la commissione d'inchiesta parlamentare sul caso Rossi, che ha incaricato i due raggruppamenti investigativi specializzati dell'Arma con 49 quesiti. "C'è la volontà di fare luce sui coni d'ombra rimasti inesplorati in precedenti inchieste", ha spiegato il presidente della commissione, Pierantonio Zanettin (Forza Italia). Chiederemo di valutare sia l'ipotesi della defenestrazione sia quella del suicidio. E saranno i tecnici a valutare se una soluzione è più verosimile dell'altra".

Indagò sulla truffa dei diamanti di Mps: che fine ha fatto l'ispettore di Bankitalia. Sospetto: chi tocca Montepaschi....

"Sulla precipitazione del corpo utilizzeremo un software che simulerà il corpo che cade", ha spiegato invece il capo del Racis, il generale Riccardo Sciuto. I Ros si occuperanno invece delle verifiche sui telefoni. "Lavoreremo su materiale già acquisito. Analizzeremo non la singola utenza ma verrà messo a confronto ogni singolo traffico con gli altri", ha detto il comandante del Ros, il generale Pasquale Angelosanto, "un lavoro particolarmente complesso ma ci auguriamo di non lasciare spazi inesplorati", ha spiegato al Corriere della Sera.

Monte dei Paschi di Siena: quale futuro possibile?

Due inchieste giudiziarie sulla morte di David Rossi sono terminate con altrettante archiviazioni. Lo scorso luglio il procuratore di Siena Salvatore Vitello, davanti alla commissione d'inchiesta, aveva criticato il modo in cui le indagini vennero condotte anche se, "dai sopralluoghi vi è la totale assenza di indizi violenti che si sarebbero trovati se Rossi avesse dovuto difendersi da una aggressione, se avesse ingaggiato una lotta, se fosse scappato da qualcosa, trascinato con forza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.