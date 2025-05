Domenica In, l'annuncio di Maria Venier: "Lo dico ora sennò mi commuovo"

Momenti di commozione a Domenica In. Mara Venier ha fatto una piccola sorpresa ai telespettatori del programma che conduce su Rai 1. Domenica 11 maggio sarà infatti l'ultima puntata della stagione. Ma la padrona di casa non ama i saluti. Il motivo? Le recano troppa tristezza. Così ha deciso di anticipare le tempistiche e mandare un grosso bacio al suo pubblico in occasione della puntata di domenica 4 maggio.

"Siamo arrivati alla penultima puntata ma, in realtà, sembra ieri che abbiamo cominciato - ha spiegato Mara Venier -. Questa stagione di Domenica In sta per finire perché, la prossima settimana, l'11 maggio, chiuderemo l'annata. Lo dico oggi perché sennò, poi, succede come al solito che mi commuovo e non mi ricordo più quello che devo dire. Voglio ringraziare prima di tutto il pubblico che ci ha sempre seguito con tanto affetto e anche perché - se dopo tanti anni sono ancora qui - è solo grazie a chi ci guarda ogni settimana con amore".