Domenica In, il dramma di Teo Mammucari: "In collegio mi picchiavano"

Dopo quella famigerata intervista a Belve, torna in televisione Teo Mammucari. Il presentatore è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, il programma televisivo in onda su Rai 1. E ha parlato di alcuni dei momenti più difficili della sua vita. Un esempio? Il suo lungo periodo in collegio. "Io ho perdonato mamma ma non ho dimenticato. Lei mi disse 'andiamo alle giostre, in realtà siamo andati in un collegio e mi lasciò lì', avevo 3 anni quando successe. Dopo quell'esperienza, ho capito perché nella mia vita sono capitate tante altre cose, io ne parlo così perché ho fatto tanto lavoro su me stesso, ma non è stato facile all'epoca".

"Dai 3 agli 11 anni, ho visto mamma ogni due settimane - ha proseguito -. Papà non lo vedevo proprio perché lei si era inventata che fosse partito per l'Africa, visto che si erano separati ma non me lo voleva dire. Come la vivevo? Alla fine, ti abitui a tutto, io ho cercato di illuminare questo 'tunnel' in cui mi sono ritrovato".