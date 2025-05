Milan allo sbando, Theo Hernandez "svenduto": dove può andare

Proprio questo ritorno di fiamma potrebbe complicare le riflessioni estive. Dalla Spagna, infatti, tornano a farsi insistenti le voci di un possibile ritorno al Real Madrid . Secondo il quotidiano As, il club di Madrid sta valutando un’alternativa a Ferland Mendy sulla corsia mancina e il profilo di Theo, con i suoi 27 anni e una conoscenza già consolidata dell’ambiente madridista, appare come la soluzione ideale. Il contratto in scadenza nel 2026 — ma con il Milan disposto a cederlo già per 40 milioni lo scorso gennaio — rende l’operazione appetibile anche sul piano economico.

Il rapporto tra Theo Hernandez e il Milan assomiglia sempre più a una storia d’amore finita male: dopo anni di sintonia perfetta, la corrente sembra ora alternarsi tra slanci di passione e segnali di addio. Con prevalenza dei secondi. Il laterale francese, arrivato sei anni fa come scommessa vincente, si è ritrovato quest’anno a vivere una delle sue stagioni più altalenanti, specchio fedele delle difficoltà dell’intero gruppo rossonero. Tra prestazioni opache, critiche e un contesto in continua evoluzione, la sua centralità nel progetto sembrava vacillare. Eppure, proprio quando sembrava sul punto di essere messo da parte, Theo ha risposto con personalità, sfruttando al meglio il cambio di modulo che lo ha rivitalizzato nel finale di stagione.

“Pioli is on fire”, ma anche in Arabia Saudita le fiamme sono state domate e non sono certo ore facili, prof...

Da via Aldo Rossi, nel frattempo, è arrivato un segnale di apertura: la dirigenza ha ricominciato a parlare con l’entourage del giocatore per discutere di un possibile rinnovo. La proposta, però, è meno ricca rispetto alle richieste di un anno fa, quando il terzino ambiva a un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Nonostante ciò, Theo ha sempre ribadito il suo affetto per il club e il suo attaccamento alla città, dove la sua famiglia si è perfettamente ambientata.

Ora, però, il destino di Theo Hernandez è appeso a un bivio: restare per rilanciarsi definitivamente con la maglia del Diavolo o rispondere al richiamo seducente di Madrid. Una decisione che potrebbe definire non solo il futuro del giocatore, ma anche quello del nuovo Milan che sta per nascere. In ogni caso, i rossoneri sembrano disposti quasi a svendere un giocatore che, fino a pochi mesi fa, era uno dei pezzi più pregiati della rosa.