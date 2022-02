Carlo Nordio, "Mattarella bis? Già sei mesi fa...": cosa sa l'ex magistrato, perché era tutto scritto

04 febbraio 2022 a

Carlo Nordio è intervenuto a L’aria che tira per commentare il discorso di insediamento di Sergio Mattarella, eletto presidente della Repubblica per il secondo mandato consecutivo. Proprio l’ex magistrato era uno dei candidati ufficiali del centrodestra e ha anche ricevuto parecchi voti, da Fratelli d’Italia e non solo.

“La rielezione di Mattarella era la soluzione migliore - ha dichiarato Nordio - il che non significa affatto che io abbia voluto smentire coloro che mi hanno dato il grande onore di essere votato. Già sei mesi fa avevo auspicato una rielezione di Mattarella, quella era la miglior soluzione possibile e lo è stata anche adesso, prendendo atto dell’enorme confusione che si era venuta a creare in Parlamento”. Inoltre Nordio ha precisato di aver espresso “i miei più deferenti ossequi e auguri al presidente” subito dopo la sua rielezione. Quindi nessuna rivalità, solo gratitudine nei confronti di chi aveva pensato a lui per il Quirinale.

Poi l’ex magistrato ha trattato un tema chiave, quello della riforma della giustizia, sulla quale anche Mattarella ha fatto pressione nel suo discorso: “Lo stato della nostra giustizia è deplorevole. Cartabia sta facendo di tutto, ma le riforme le fa il parlamento e non sembra avere l’intenzione e la forza politica per farle”.

