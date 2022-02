Matteo Bassetti, "domani vado in Procura". Gravissima accusa: "Mi hanno lasciato solo, dopo 6 mesi"

14 febbraio 2022 a

a

a

Matteo Bassetti ancora oggetto di minacce. Il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova denuncia sui sociale network quanto sta accadendo in queste ore. "Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo episodio". In pochissime ore, due, all'esperto sono arrivate ben 35 telefonate. Quanto basta per metterlo in guardia.

"Minacce di morte alla mia famiglia. Chi gli dà spazio sbaglia": Bassetti, cannonata a Giuseppe Brindisi



"I reati contestati dai magistrati sono pesanti - ha spiegato all'Agi -. Si tratta di stalking e minacce, ma quello che mi fa rabbia è che mi sento lasciato solo: dopo 6 mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo". Per Bassetti non sono infatti le prime minacce. Qualche mese fa l'infettivologo era stato costretto a vedersi scortare. Nel mirino ai tempi anche la sua famiglia. "Continuerò a denunciare insieme al mio avvocato. La Digos e la polizia postale stanno facendo un lavoro egregio. Sarebbe importante mandare un messaggio forte a difesa dei medici che lavorano per lo Stato e per la campagna vaccinale". In particolare, a scatenare i peggiori insulti, era stata la sua partecipazione a Zona Bianca. Qui, su Rete 4. Bassetti aveva lasciato il collegamento prima della fine della trasmissione per protegsta con un non vaccinato.

"Non è l'anticamera del patibolo". Bassetti mai visto prima: foto (clamorosa) contro Speranza: sopra alla sua testa... | Guarda

"Trovo assolutamente sbagliato e controproducente continuare ad invitare nelle varie trasmissioni televisive esponenti del mondo no vax. Dopo la mia partecipazione a Zona Bianca di ieri dalla quale me ne sono andato per evitare di continuare ad ascoltare tesi e posizioni pericolose e talvolta folli, ho ricevuto una quantità enorme di insulti, minacce di morte e attacchi meschini a me e ai miei famigliari". Da qui l'idea che continuare a invitare i no vax sia solo controproducente.

Bassetti "simbolo del degrado". Che roba è il Fatto quotidiano: attacco senza precedenti al professore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.