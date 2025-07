Zona Bianca, Lovati: "Alle 11.30 già si sapeva dell'omicidio di Garlasco"

"Io sono nato il 13 agosto del 1952, il 13 agosto del 2007 c'era la fiera a Vigevano, il secondo lunedì del mese. Io avevo lo studio sopra la fiera in via Sforza a Vigevano. Io sono sceso alle 11.30 dal mio studio per andare a vedere le bancarelle e già tutti sapevano quello che era successo a Garlasco. Una voce che girava per tutta la piazza, in tutte le bancarelle...": Massimo Lovati lo ha detto nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4.

Il riferimento è all'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007. Un delitto per il quale è stato condannato l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, mentre oggi, nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, l'indagato è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, difeso dall'avvocato Lovati.