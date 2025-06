Bassetti su Mbappè: "Gastrointerite, il rischio è per i reni"

Le gastroenteriti, spesso considerate infezioni passeggere, possono in realtà rappresentare un serio problema clinico, soprattutto nei casi più acuti. Lo dimostra il recente ricovero a Miami del fuoriclasse del Real Madrid, Kylian Mbappé, colpito da una forma acuta mentre partecipava al Mondiale per club con la sua squadra.

A commentare la vicenda è Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, interpellato dalla AdnKronos Salute. "Le gastroenteriti possono essere davvero impegnative e ci sono tantissimi microrganismi a generare queste infezioni che colpiscono il tratto gastroenterico. Possono essere da rotavirus e norovirus fino batteri come salmonella e E.Coli che possono dare quadri seri e danni non trascurabili alla mucosa intestinale. Per non parlare del Clostridium difficile che può dare situazioni gravi dove è necessario essere ricoverati per essere reidratati e fare la terapia antibiotica con monitoraggio. È come se ad una pompa non arriva l'acqua che alla fine si usura e si rovina: quando uno perde liquidi, con vomito e diarrea, il rischio è che i reni vadano in sofferenza e ci si deve reidratare ma spesso non basta", spiega l'esperto.

Nel caso del campione francese, la necessità del ricovero si lega proprio alla necessità di reintegrare rapidamente i liquidi persi e monitorare la situazione clinica in un contesto ospedaliero. "Servono le flebo e questo si fa meglio in ospedale – rimarca Bassetti –. Le infezioni gastrointestinali possono essere gravi e portare al ricovero", come già accaduto in casi recenti anche nel mondo del calcio italiano: "immagino che la sua sia molto impegnativa e dovrà essere tenuto sotto osservazione, l'abbiamo visto anche con i giocatori della Salernitana", vittime di un'intossicazione alimentare dopo lo spareggio playout contro la Sampdoria.