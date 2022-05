"Ruby? Una così non la tieni. Alle Maldive...": la pm rivela dettagli a luci rosse, sconcerto in tribunale

18 maggio 2022 a

Torna il processo Ruby Ter contro Silvio Berlusconi, e torna Ruby Rubacuori, la ragazza marocchina da cui tutto è nato. Nella sua requisitoria in aula, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano dura parole violente, durissime, a tratti umilianti contro l'ex premier. E descrive i protagonisti di questa storia, iniziata oltre 10 anni fa, con passaggi crudi. Iris Berardi e Ruby sono "incontenibili, di loro Berlusconi non si fida". E' per questo motivo, spiega il magistrato, che entrambe sarebbero state tenute lontane dalla villa del Cav, con "I dopocena di Arcore che sono un modo di dire acquisito nella storia".

Karima El Mahroug (questo il vero nome all'anagrafe di Ruby) "è incontenibile, è una bambina improvvisamente scaraventata nel mondo dei balocchi, che gira con mazzette di soldi, e che parla, parla, parla. Puoi anche coprirla d'oro ma una così non la tieni", aggiunge la pubblica accusa che ricorda come per una vacanza di una settimana alle Maldive avrebbe speso 56mila euro. Per il pm Siciliano - la tesi dell'accusa è che Berlusconi avrebbe pagato il silenzio delle olgettine - "gli elementi forti contro le false testimonianze sono contenuti nelle sentenze e riscontri certamente di carattere documentale".

C'è poi anche il capitolo Iris Berardi, una delle giovani ex ospiti delle serate di Arcore: "E' imputata ma in tutto questo processo mi ha fatto una pena incredibile", sottolinea la toga, secondo cui è un "dato assodato che Berardi frequentasse la casa di Silvio Berlusconi da minorenne", come Karima. La modella brasiliana Berardi all'epoca, ha proseguito, era "una ragazzina incontenibile, come solo i giovani sanno essere". Le altre, continua la Siciliano, "Berlusconi le paga e di loro si fida", ma con Karima e Iris "no, adotta allora la strategia dell'allontanamento e Berardi obbedisce". Ruby invece "neanche coperta d'oro si riusciva a tenere, data la sua esuberanza, nemmeno con quei 56mila euro per andare una settimana alle Maldive".



