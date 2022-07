Fratelli Bianchi accolti così in cella: nel dentifricio... come provano ad ammazzarli

06 luglio 2022 a

Le strade dei fratelli Bianchi, condannati all'ergastolo per il brutale e mortale pestaggio di Willy Monteiro Duarte, si dividono qua. Dopo essersi abbracciati in tribunale alla lettura della pesante sentenza di primo grado, Gabriele resterà nel carcere romano di Rebibbia, mentre Marco sarà trasferito in un'altra struttura. I due "gemelli" hanno contestato le accuse. imprecando e sbracciandosi platealmente, nonostante le pesanti prove portate a processo, a cominciare dall'abitudine a usare le violente tecniche dell'arte marziale MMA, di cui erano praticanti e appassionati, nei regolamenti di conti e nelle "spedizioni punitive" nel controllo del territorio a Colleferro e dintorni. Il pestaggio pesantissimo del giovane Willy è stato qualcosa in più di un "tragico errore", ma quasi una dimostrazione di forza bruta.

Ergastolo per i fratelli Bianchi

Ora i due Bianchi, che si sono sempre spalleggiati a vicenda, saranno da soli, come sottolinea anche il Corriere della Sera. Il maggiore, Gabriele, come detto resterà a Rebibbia, dove ha già iniziato un percorso da volontario come "aiuto scrivania spesa", una figura di sostegno all'amministrazione. Per Marco il destino è "ignoto". Resta però una certezza, piuttosto inquietante: per i Bianchi l'accoglienza in cella è e sarà traumatica. Già al momento dell'arresto, infatti, i due sospettati di omicidio erano stati insultati e minacciati dagli altri detenuti.

Testimonianza-choc sui fratelli Bianchi in aula





"Marco sta sempre da solo, si fa i capelli da solo, cucina da solo, lava da solo, lo chiamano infame", aveva rivelato Gabriele al terzo fratello, quando questo era andato a trovarli in carcere. "Ci stanno i bravi e ci stanno quelli non bravi". E quelli non bravi fanno rumore, ovviamente. Secondo le ricostruzioni, alcuni detenuti avrebbero sputato addosso ai fratelli Bianchi e nei loro piatti, in mensa. Altri avrebbero addirittura fatto trovare un chiodo nel loro dentifricio. E ora che saranno da soli, le cose potrebbero addirittura peggiorare.

