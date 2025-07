Gianni Morandi colpito da un terribile lutto: "Grazie per tutto"

Un terribile lutto ha colpito Gianni Morandi: è infatti morto Luigi Zannoni, il manager che lo ha seguito lungo un percorso professionale durato quattro decenni. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso artista, attraverso un messaggio toccante pubblicato sui suoi profili social.

"Oggi non è stata una bella giornata. È venuto a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni. Ho condiviso con lui momenti di vita e lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive. Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore", ha scritto Morandi. Il cantante ha poi concluso il suo messaggio con un pensiero commosso: "Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me".

Le parole di Morandi hanno suscitato una forte ondata di affetto: il post ha rapidamente fatto il giro dei social, superando le 35mila reazioni su Instagram. Numerose le manifestazioni di cordoglio da parte del pubblico e dei colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti messaggi, si segnalano quelli di Rudy Zerbi, Saturnino, Nek, Elena Sofia Ricci e molti altri personaggi noti.

Sebbene non noto al grande pubblico, Luigi Zannoni era una figura di riferimento nel panorama musicale italiano. Stimato per la sua professionalità e discrezione, ha ricoperto un ruolo fondamentale nella carriera di Morandi, non solo come manager ma anche come amico e consigliere fidato.