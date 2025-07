Sinner-Alcaraz, "ecco chi vince e come": Grok, la sentenza

È la finale che tutti aspettavano, probabilmente anche quella più meritata. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono riusciti ancora una volta a imporsi come i veri padroni del tennis di oggi, lasciando dietro di sé un vuoto che nemmeno un campione leggendario come Novak Djokovic riesce più a colmare. Per Sinner, questa finale è uno spartiacque importantissimo. Il bilancio negli scontri diretti sorride infatti allo spagnolo, avanti 8-4 e vincente negli ultimi cinque incroci. Un dominio che l’azzurro spera di spezzare sul palcoscenico più iconico del tennis, l'erba inglese di Wimbledon.

E FanPage ha chiesto all'intelligenza artificiale di prevedere il risultato del match di oggi, domenica 13 luglio, il primo game alle 17. La risposta? "Vincerà Jannik Sinner al quinto set". Insomma, spettacolo puro, almeno secondo Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk. “La finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma domenica 13 luglio alle ore 17:00 italiane, si preannuncia come uno degli scontri più elettrizzanti della stagione tennistica”, spiega Grok a FanPage.