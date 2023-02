Cospito, la confessione: "Il mio sciopero è il più falso della storia"

04 febbraio 2023 a

"Il mio sciopero della fame è il più falso della storia". Così Alfredo Cospito avrebbe definito la sua protesta contro il 41 bis. Lo riporta il capo del Gruppo operativo mobile (Gom, il reparto mobile del corpo di polizia penitenziaria), il generale Mauro D’Amico, in una relazione di due pagine datata 30 gennaio inviata insieme al plico al ministero della Giustizia e poi finito nelle mani di Giovanni Donzelli. Secondo quanto scrive il Fatto quotidiano che cita il sito Repubblica.it, il report riguarda la permanenza dell’anarchico, in sciopero della fame da più di 100 giorni per protesta contro il regime di carcere duro, al penitenziario di Sassari.

"Nel colloquio del 16 gennaio 2023 – scrive il capo del Gom – il detenuto ha definito il suo sciopero della fame ‘il più falso della storia’ e ha precisato di assumere una grande quantità di integratori e di stare fisicamente molto meglio, tanto da aver notato un grande miglioramento dell’asma cronica che lo affligge". D’Amico parla anche di altre considerazioni attribuite a Cospito, che definisce "carismatico, astuto e opportunista". Tanto che alcuni detenuti al 41-bis in Campania, scrive ancora il generale D’Amico, hanno voluto sostenere Cospito nella sua battaglia, "comprendendo astutamente che questa potrebbe rappresentare un’occasione per minare il regime differenziato". D'Amico conclude che Cospito "si è preparato fisicamente e mentalmente in maniera eccellente" al suo sciopero della fame.