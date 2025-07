Garlasco, Massimo Lovati sbotta: "Tutte balle". Strane voci su Sempio: si dice che...

Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, è uno che parla sempre in modo schietto, diretto. Insomma, fa discutere. E poco o nulla è in grado di scomporlo. Nemmeno il ritrovamento di un nuovo profilo genetico maschile nelle garze usate per il tampone orale sul corpo di Chiara Poggi. Per il legale di Sempio, unico indagato in questo nuovo filone d'inchiesta, non cambia nulla. Anzi, spiega intervistato dal Corriere della Sera, la scoperta del profilo genetico "conforta la tesi dell'assoluta estraneità del mio assistito da tutta questa vicenda".

Sull'ipotesi, che starebbe prendendo piede, che ci sia più di un killer, Lovati taglia corto: "Quello è solo un escamotage usato per riaprire le indagini. Quello di Garlasco fu un omicidio volontario commesso da una sola persona. Punto. E il Dna rintracciato sul tampone, in questo senso, è neutro: non risulta né di Alberto Stasi (il fidanzato condannato a 16 anni, ndr) né di Sempio", rimarca.