Caso-Santanché, indagine da 8 mesi: chi è finito sotto inchiesta con lei

Le indagini su Daniela Santanchè coinvolgono anche la sorella del ministro del Turismo, Fiorella Garnero, il compagno della senatrice di Fratelli d'Italia, Dimitri Kuntz, gli ex consiglieri di amministrazione Massimo Cipriani e Davide Mantegazza, e l'ex sindaco Massimo Gabelli. Il falso in bilancio di una società è una ipotesi di reato di cui rispondono, infatti, coloro che la amministravano nel periodo incriminato: per questo, insieme all'imprenditrice sono state indagate altre cinque persone.

Tutti avrebbero avuto ruoli societari in Visibilia Editore nel periodo in questione, ossia quello che va dal 2016 al 2020. La perizia della Procura contesta è la mancata svalutazione o la tardiva svalutazione di poste di bilancio. Tradotto: le criticità non sarebbero state riportate al mercato nei momenti giusti. La parlamentare ha però ribadito che "fino ad oggi alle ore 15 non ho ricevuto un avviso di garanzia".

Già in Aula aveva voluto precisare che "mai ho avuto favoritismi, mai li ho cercati. Non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartenesse, nè mai ho abusato delle mie posizioni apicali delle aziende e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Ho fatto ricorso agli strumenti messi a disposizione di tutte le imprese dalle leggi ancora vigenti. Essere un imprenditore e anche un politico non significa che sia proibito fare ricorso alle leggi vigenti, ma non ho avuto favoritismi così come nemmeno deve esserci una indebita penalizzazione ad personam".