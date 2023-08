Ilary Blasi? Rolex, finisce malissimo: cambia tutto, il giudice la massacra in tribunale

02 agosto 2023 a

La contesa dei Rolex inizia a prendere una brutta piega per Ilary Blasi. È stato infatti respinto l’appello della conduttrice tv fatto contro l’ordinanza-sentenza del giudice Francesco Frettoni, che aveva disposto "l’affidamento condiviso" degli orologi di lusso. Beni che l’ex moglie di Francesco Totti avrebbe dovuto riportare "in un luogo accessibile a entrambi i coniugi".

Già inizialmente Ilary pretendeva che gli orologi di lusso fossero affidati soltanto a lei, in quanto regali dell’ex capitano della Roma. Ecco che è arrivata la decisione del collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma. Un fulmine a ciel sereno visto che, non solo ha respinto l’appello di Ilary, ma l’ha anche condannata al pagamento delle spese legali. Risultato? Il Tribunale ha ordinato di eseguire tempestivamente l’ordine del giudice Frettoni, nonché quello di riportare i Rolex in un luogo sicuro e accessibile per entrambi i coniugi, come una cassetta di sicurezza cointestata.

A gettare altre ombre le dichiarazioni della conduttrice. La Blasi nei verbali dell’istruttoria del primo grado, aveva ammesso di aver prelevato 6 o 7 Rolex. Ora però sostiene di averne presi 2 o al massimo 4. Così il collegio mette la parola fine al contenzioso. E anche per quanto riguarda altri beni, dal momento che è passato tanto tempo.