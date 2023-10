Immigrazione e toghe, "Italia assuefatta ai pm politicizzati"

02 ottobre 2023 a

Goccia dopo goccia di veleno, ormai ci siamo abituati alle toghe politicizzate. L'analisi del direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone è impietosa, e arriva nel giorno in cui sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini si scagliano con estrema durezza contro la giudice di Catania Iolanda Apostolico, che nei giorni scorsi ha stoppato il decreto del governo liberando dei migranti.sbarcati (illegalmente) a Lampedusa e che sarebbero dovuti finire nel centro di Pozzallo.

"Basita da quella sentenza e dalle sue motivazioni", ha scritto sui social la premier. Il suo vice, nonché leader della Lega, pochi minuti dopo ha aggiunto: "I tribunali sono sacri, non devono essere della sinistra".

Sia Meloni sia Salvini fanno riferimento a quella parte d'Italia che sembra voler favorire l'immigrazione irregolare, andando di fatto contro le politiche del governo, una parte che coinvolge politica, Ong e, appunto, anche toghe politicizzate. Di contro, dalla sinistra, c'è chi come Arturo Scotto (del Pd, ex Articolo 1) arriva a definire per questo la premier come "eversiva".