Piercamillo Davigo, se la gogna in televisione fa male perfino a lui

C’è una sorta di nemesi biblica che dovrebbe insufflare, nella raffinatissima mente giuridica di Piercamillo Davigo, il germe del dubbio. Perché andare in tv a farsi del male? Dubbio che dovrebbe assalire il magistrato ogni volta – e le volte sono tante - in cui si presenta nei talk show a fornire il proprio contributo su riforma della giustizia, terzietà dei pm e processi sulla cresta dell’onda, tipo quello sulla Loggia Ungheria. Ovvero il processo in cui egli stesso risulta condannato in primo grado, colpevole secondo il tribunale di aver addirittura «smarrito la postura istituzionale»: per un servitore dello Stato la peggiore delle infamie.

Ecco: noi siamo contenti - ora che il condannato è lui - che il magistrato fieramente giustizialista, l’uomo per cui non esistevano «innocenti ma colpevoli ancora da scoprire», oggi appaia convertito a un’idea garantista del mondo.

"In carcere? Legge ridicola": Davigo contro Meloni, il re dei manettari in cortocircuito

Siamo felici che Davigo, come ha fatto a La7, prima a Otto e mezzo, poi a Piazzapulita, poi a DiMartedì, invochi ora l’articolo 27 della Costituzione. La presunzione di non colpevolezza, un tempo da lui ritenuta una sorta di eczema della giustizia. Certo, è vero che la condanna della toga a un anno e tre mesi per rivelazione del segreto d’ufficio è soggetta a ricorso e che l’ordinamento per condannare definitivamente richiede tre gradi di giudizio. Ed è una grande conquista per noi garantisti, il fatto che proprio Davigo la rimarchi.

La loggia Ungheria non era reato: dopo 4 anni, altro errore dei pm

Però esiste anche una dimensione televisiva. Che oramai spinge ogni interlocutore di Davigo ospite nei talk a opporgli sempre quella prima condanna che è la lettera scarlatta. Il peccato originale. Funziona così. Davigo comincia a prodursi nei suoi monologhi da toga arcigna che – sbem! - gli arriva subito la palata nei denti: «Dottor Davigo, lei è un condannato: per i suoi parametri non dovrebbe parlare...». E si capisce che, da quel momento, ogni tentativo del magistrato, di risalire la china dialettica finisca per schiantarsi contro la realtà. Poi metteteci anche altre perle. Tipo Davigo che, sempre da Floris aveva affermato che il collega Francesco Greco avesse violato la legge (e invece è stato archiviato). Tra l’altro, nello spettatore la timida asprezza di Davigo televisivamente viene presa per arroganza. Le frequenti sortite di Davigo in tv non ispirano propriamente le notti nel rimorso dell’Innominato. Consiglio non richiesto è che il dottore si autobandisca dal video, almeno fino alla sentenza definitiva....