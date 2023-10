Iolanda Apostolico, rumors: Carlo Nordio e l'ipotesi di un'ispezione

07 ottobre 2023 a

Continua ad infiammare il dibattito pubblico la vicenda della giudice Iolanda Apostolico, che nel 2018 ha partecipato a una manifestazione al porto di Catania contro il governo dell'epoca chiedendo lo sbarco dei migranti sulla nave Diciotti. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato "accertamenti" sul caso, valutando anche - come si legge sul Messaggero - se inviare degli ispettori al tribunale di Catania, per capire se siano stati commessi degli illeciti. Della giudice si è parlato nei giorni scorsi dopo che ha sconfessato il decreto Cutro del governo, respingendo il trattenimento di tre migranti.

Il video della giudice, pubblicato da Matteo Salvini su X, ha scatenato la sinistra, che ha subito insinuato il dubbio sulla provenienza del filmato, parlando addirittura di possibile violazione di segreto d’ufficio per la diffusione di quelle immagini. A tal proposito, la questura catanese ha chiarito che quel video "non è tra gli atti d’ufficio" relativi a quella manifestazione. Cosa che ridimensiona del tutto le accuse di "dossieraggio" lanciate dalle opposizioni. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ha depositato comunque un esposto in Procura a Roma affinché venga verificata la provenienza del filmato.

In ogni caso, l’eventuale ispezione al tribunale di Catania potrebbe essere disposta dal ministro Nordio con l'obiettivo di capire se ci siano mai stati eventuali "sconfinamenti" della giudice Apostolico e se la decisione con cui ha sconfessato la linea del governo possa essere stata dettata da ragioni politiche. "Sull’episodio di Catania sappiamo quello che abbiamo letto sui giornali: notizie ufficiose sulle quali è nostro dovere fare accertamenti", ha commentato ieri Nordio. Che poi ha detto la sua anche sulle accuse arrivate da sinistra: "Mi sembra singolare che si parli di invasività nella sfera privata di una persona quando vengono diffuse immagini relative un evento pubblico".