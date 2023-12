Augusto Barbera, il neo presidente della Consulta lancia già avvertimenti al governo

13 dicembre 2023 a

Un debutto con il botto quello di Augusto Barbera. Eletto all'unanimità nuovo presidente della Corte Costituzionale, Barbera ha subito lanciato alcuni avvertimenti al governo. Come riportato da Fausto Carioti il primo riguarda i maxi-emendamenti da lui definiti "obbrobriosi". Poi non si risparmia neppure sulle riforme costituzionali su cui - ricorda - "possiamo giudicare". Ed ecco che nel suo primo giorno Barbera ha incassato gli apprezzamenti di molti, ma non di tutti. Tra questi ultimi Maurizio Gasparri: "Non ho nulla da ridire sulle sue considerazioni politiche di contestazione del governo e del parlamento. Vuol dire che useremo la stessa libertà di espressione di fronte ad alcune sentenze della Corte costituzionale".