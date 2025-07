Consulta, la sentenza inchioda le Ong: "Né irragionevole, né sproporzionato"

Brutte notizie per le ong. La Corte costituzionale ha messo un punto alle questioni sollevate dal tribunale di Brindisi. Al centro la disciplina del fermo amministrativo della nave. Per la Consulta infatti sono "non fondate" le questioni di legittimità sul fermo della nave, impegnata in operazioni di soccorso in mare, che non osserva le richieste di informazione e le indicazioni delle autorità. Con riferimento, in particolare, alla violazione del principio di determinatezza - articolo 25 della Costituzione - la Corte, dopo avere affermato il "carattere punitivo" della sanzione del fermo della nave, ha dichiarato "non fondate" le questioni proposte. Il motivo è semplice: "La condotta sanzionata è descritta in modo puntuale ed è la legge a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l'arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto".

Insomma, "la normativa nazionale si inserisce nell'ambito delle regole di cooperazione dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo e l'inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale". Ma non è tutto. In quella che sembra una presa di posizione a favore del governo Meloni, la Corte ha anche dichiarato l'infondatezza, nei sensi indicati in motivazione, delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione, per la violazione degli obblighi internazionali. "L'interpretazione sistematica della disciplina conferma in modo inequivocabile non solo la possibilità, ma anche l'ineludibile necessità di intenderla in armonia con i principi costituzionali richiamati dal rimettente" e con gli obblighi di soccorso e con il divieto di respingimento.