Luis Enrique sgancia la bomba: "Perché non voglio più Donnarumma"

Il Psg ha deciso di escludere Gianluigi Donnarumma , uno dei migliori portieri al mondo, dalla squadra, non convocandolo per la Supercoppa europea contro il Tottenham. A 26 anni, dopo essere stato un pilastro del leggendario Triplete, Donnarumma è stato invitato a trovarsi un nuovo club per evitare un anno in tribuna. La decisione, che ha sconvolto molti, è stata spiegata da Luis Enrique, tecnico del PSG, che si è assunto la piena responsabilità. In un’intervista a ‘Sky Sport’, Luis Enrique ha dichiarato: “Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, ed è ancora migliore come persona.

Però questa è la vita dei calciatori di alto livello, degli allenatori, decisioni che dobbiamo prendere e delle quali io mi rendo responsabile al 100%. Sono decisioni difficili soprattutto quando parliamo di giocatori di questo livello. Se fosse facile, lo farebbe chiunque”. Ha ribadito in conferenza stampa che la scelta è legata al “profilo del portiere di cui ha bisogno la mia squadra”. Secondo il tecnico, la decisione non riguarda il mancato rinnovo del contratto di Donnarumma, in scadenza tra un anno e con un’offerta al ribasso rispetto ai suoi 12 milioni a stagione, ma è di natura tecnica. Il PSG ha puntato sul nuovo acquisto Chevalier, elogiato per il “ottimo gioco con i piedi”, un aspetto spesso criticato in Donnarumma. Intanto, il portiere si guarda intorno, con il Manchester City che sembra interessato, in un possibile scambio con Ederson diretto al Galatasaray.