Liguria, quei miliardi messi a rischio dalle inchieste

11 maggio 2024 a

a

a

In ballo in Liguria non c’è tanto il destino di Giovanni Toti, quanto quello dell’Italia. Le concessioni del porto, la diga da un miliardo per poter ospitare navi extralarge, la conseguente variante di valico dei Giovi, la Gronda autostradale, l’interporto con Alessandria, il quadruplicamento della ferrovia di Genova, la prevista esplosione del mercato immobiliare del capoluogo ligure, che dovrebbe portare a un aumento di cento miliardi del valore complessivo delle case in città, la costruzione di tre nuovi ospedali: sul piatto ci sono investimenti già stanziati per 7 miliardi sul solo Comune e fino a 12 sulla Regione da fondi statali e Pnrr per le grandi opere. (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'approfondimento di Pietro Senaldi