Ruby Ter, "processo da rifare": i magistrati si accaniscono contro Berlusconi morto

Il Rubygate non è ancora finito, e forse non finirà mai. Disporre un nuovo processo di primo grado: è stata questa la richiesta del pg della Cassazione durante l'udienza del processo Ruby ter dove sono imputate alcune delle ragazze che partecipavano alle feste nella villa di Arcore dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Tra loro anche Karima El Mahroug, detta Ruby Rubacuori.

Annullamento con rinvio: questa, tecnicamente, la richiesta al termine della discussione dei ricorsi relativi alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento. I giudici milanesi avevano assolto 23 imputati tra cui Karima. Tra le accuse c'erano quelle di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Anche Berlusconi, deceduto nel giugno del 2023 e che non è più nel procedimento, era stato assolto con la formula "il fatto non sussiste". Anche Luca Risso, ex fidanzato di Ruby, era stato assolto. La sentenza era stata impugnata dalla procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio. In serata potrebbe arrivare la decisione dei giudici di legittimità.

Il nodo centrale del ricorso è legato al fatto che le ex olgettine erano state sentite come testimoni e non come indagate. La decisione è prevista per il 10 luglio. "La tesi del Pg si fonda su un errore, il testimone non è un qualunque pubblico ufficiale, ma è un pubblico ufficiale 'speciale'. Qui le testimoni sono state chiamate a testimoniare quando non avrebbero dovuto, quindi da un lato sono state obbligate a fare qualcosa di illegittimo", spiega Paolo Cassamagnaghi, avvocato difensore di Marysthell Polanco, una delle ospiti del Cav ad Arcore, le famose (e famigerate) serate del Bunga bunga.

"La tesi del pubblico ufficiale di fatto sostenuta dal Pg - chiarisce ancora il legale - si applica ai dipendenti e funzionari che hanno esercitato illegittimamente per un problema di elezione o concorso. Insisto perché il ricorso dei Pm sia dichiarato inammissibile o rigettato - conclude l'avvocato Cassamagnaghi -. Dovremo aspettare ancora fino a luglio".