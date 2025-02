Anm,i magistrati ora disertano la cerimonia dei penalisti: "Siamo delegittimati"

05 febbraio 2025 a

L’evento è di quelli importanti per il mondo della giustizia: una due giorni al teatro Carcano di Milano alla presenza del ministro Carlo Nordio, del suo vice Francesco Paolo Sisto, di costituzionalisti, professori di Diritto e parlamentari. Così l’Unione delle Camere Penali italiane aveva pensato in grande stile l’inaugurazione dell’anno giudiziario, invitando anche i vertici della magistratura a intervenire. Ma alla kermesse, che si terrà venerdì 7 e sabato 8 febbraio nel centro del capoluogo lombardo, le toghe milanesi non parteciperanno in polemica contro la riforma della giustizia che punta alla separazione delle carriere. La notizia, anticipata ieri da Il Dubbio, è deflagrata nel corso della giornata con reazioni dagli stessi penalisti «sconcertati» per il rifiuto delle toghe motivato con una letterina del 3 febbraio scorso, che Libero ha potuto visionare. (...)