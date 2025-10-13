Israele-Hamas, Meloni: "Giornata storica, fieri che l'Italia ci sia"

"E' un grande successo di Donald Trump, dobbiano ringraziare i mediatori che hanno dato una mano. E' un percorso lungo. L'Italia vuole fare la sua parte": la premier Giorgia Meloni lo ha detto al termine del vertice sulla pace a Sharm el Sheikh, in Egitto. E sempre sul presidente americano ha aggiunto: "Può fare la differenza". La presidente del Consiglio, inoltre, ha detto che augura anche altri successi al capo della Casa Bianca "a partire dall'Ucraina".

La Meloni si è poi detta orgogliosa del ruolo dell'Italia: "Siamo fieri che l'Italia ci sia in questa giornata storica". Dopodiché ha parlato di "un'occasione che non si vedeva da tantissimi anni per una pace giusta e duratura, un lavoro lungo che si basa sul progetto dei due Stati. L'Italia è qui per dire che c'è ed è pronta a fare la sua parte". Parlando con i giornalisti dopo la firma dell'accordo di pace, la premier ha spiegato: "Chiaramente se viene attuato il piano, è più vicino il riconoscimento dello Stato della Palestina, quando ci saranno le condizioni che sono state poste anche dal Parlamento certamente".