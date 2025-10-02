Flotilla, forza un blocco navale e nessun pm apre un fascicolo: perché?

Poniamo qui di seguito una domanda tutta di merito, con un’inevitabile premessa di contesto. La premessa a essere rigorosi è datata 1992, ma per essere spicci limitiamoci ai tempi più recenti. Siamo un Paese in cui un ministro della Repubblica deve (ancora!) rispondere in tribunale di avere adottato una certa linea politica a proposito dell’immigrazione, sulla quale aveva ricevuto un chiaro mandato popolare (è il caso di Matteo Salvini). Siamo anche il Paese in cui la porzione palesemente ideologizzata dell’ordine giudiziario si è dedicata a smontare i respingimenti di immigrati irregolari attraverso i centri in Albania, stabiliti dal potere politico (anche qui, nella sua sovranità e legittimità).

Diciamo che in Italia la magistratura non si è mostrata ritrosa ad intervenire su dossier politicamente sensibili, via. E, dettaglio che non è affatto tale rispetto al quesito che segue, in Italia vige l’obbligatorietà dell’azione penale. Detto questo giù le carte, la domanda suona: ma gli avventurieri radical della Flotilla hanno commesso un reato? E, nel caso, la notizia, soprattutto nell’Italia ipergiustizialista, è che nessun pm al momento abbia aperto un fascicolo su lorsignori? A leggere l’articolo 244 del Codice Penale, gli interrogativi si moltiplicano. “Chiunque, senza l’approvazione del governo, compie atti ostili contro uno Stato estero, esponendo l’Italia al pericolo di guerra, è punito con la reclusione da 6 a 18 anni”. Qualora gli “atti ostili” siano “tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è da 3 a 12 anni”. Ora, è qualificabile come “atto ostile” quello che tenta di forzare un blocco navale implementato da uno Stato sovrano in una zona di guerra (peraltro giudicato legittimo nel 2011 dalle Nazioni Unite, istituzione non esattamente tenera con lo Stato in questione)? La logica, la grammatica e il common sense suggeriscono di sì, i codici giuridici non sappiamo, diciamo che qualcuno potrebbe quantomeno aprirli.