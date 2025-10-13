Libero logo
lunedì 13 ottobre 2025
Affari Tuoi, "da quando viene molestato?": il gesto che scatena tutti

1' di lettura

Noemi dal Piemonte è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 13 ottobre. La pacchista, che di professione gestisce un negozio di abbigliamento, vive a Moncalieri, in provincia di Torino. A giocare con lei il compagno Luca, che invece lavora nel reparto amministrativo della sua società. Insieme hanno una figlia che si chiama Allegra Blu. Il loro pacco era il numero 17, che a un certo punto della puntata però Noemi ha deciso di cambiare col numero 13, scoprendo poi che nel suo vecchio pacco c'erano 10mila euro. 

Durante la puntata, poi, il compagno di Noemi ha potuto "beneficiare" dell'aiuto di Herbert Ballerina, comico che ormai è diventato ospite fisso della trasmissione. A Luca, infatti, è stata concessa una "toccatina" magica sul lato B di Herbert. Un gesto che a quanto pare ha funzionato, perché subito dopo Noemi ha pescato solo 20 euro. A quel punto si sono scatenati i commenti degli utenti su X. "Come prota bene Herbert!", ha commentato qualcuno. Qualcun altro invece: "Da quando viene molestato il povero Herbert?". E ancora: "Ed ora, caro Herbert, si può dire che sono Affari Tuoi". 

