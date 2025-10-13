Regionali Toscana, i risultati in diretta: Giani in largo vantaggio su Tomasi. Exploit-Bundu, i dati dei primi instant-poll

La Toscana, con ogni probabilità, resterà "rossa". Alle elezioni regionali, le terze in poche settimane dopo Marche e Calabria, il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra in base ai primi dati avrebbe superato nettamente i due sfidanti, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per il centrodestra e la candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu.

Giani viene trascinato dal Pd, ancora largamente primo partito in regione, ma Tomasi (con Fratelli d'Italia che dal 13% di cinque anni fa sale intorno al 20) si assesta su un livello simile o solo leggermente più basso rispetto a Susanna Ceccardi, la candidata leghista sconfitta 5 anni fa con il 40% dei voti. Il "booster" per Giani viene garantito da Avs, che nelle scorse regionali non esisteva, ma soprattutto dal sostegno del Movimento 5 Stelle, che raccolse il 6,40 per cento con la candidata Irene Galletti. L'affluenza al voto crolla (possibile un -13/15% rispetto al 62,% del 2020) ma si dimostra sostanzialmente trasversale, non variando più di tanto i rapporti di forza tra i partiti.

Ore 15.22 - Crollo dell'affluenza, verso il -13/15%

A circa la metà delle sezioni arrivate (1.937 su 3.922 complessive), in Toscana, ha votato il 46,9% degli aventi diritto. Nel 2020, prendendo in considerazione le stesse sezioni, aveva votato complessivamente il 61,77%, circa il 14% in più. Nel 2020 l'affluenza finale arrivò al 62,60%.

Ore 15.16 - Nardella canta già vittoria

"La distanza sembra molto significativa, se la tendenza è questa, possiamo essere abbastanza ottimisti. In un voto sempre più mobile questo dato vale di più. I toscani hanno valutato nel merito il lavoro di Giani e della sua giunta e hanno votato per un programma di conferma e rilancio del buongoverno progressista della Toscana". Lo ha detto l'eurodeputato Pd ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando a La7 il voto in Toscana.

Ore 15.13 - I dati dei partiti: Pd 35-39%, poi FdI

Ecco gli instant poll di Sky Tg24sui dati dei singoli partiti: il Pd è tra il 35 e il 39%, Fratelli d'Italia tra 18,5 e 22,5%, Alleanza Verdi e Sinistra tra 7,5 e 9,5%, Lista Giani 7,5-9,5% e Forza Italia 6-8 per cento.

Ore 15.09 - Sky Tg24, "netta affermazione di Giani"

Anche secondo gli Istant Poll di Sky Tg24 nelle elezioni per la Regione Toscana il presidente uscente Eugenio Giani si sarebbe riconfermato con un successo netto. Giani è accreditato di un risultato tra il 59-62%. La sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia sarebbe tra il 35 e il 39%.

Ore 15.00 - Primo instant poll La7, Giani tra 53 e 57%

Arrivano i primi exit poll Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana: il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra, è dato tra il 53 e il 57%. Staccati gli sfidanti: Alessandro Tomasi (centrodestra) tra 38,5 e 42,5%, Antonella Bundu tra 3,5 e 5,5 per cento. Speculari i dati degli exit poll di Consorzio Opinio per Rai 1: Giani al 52-56%, Tomasi al 39-43%.

Ore 14.50 - "Attesa tranquilla" al comitato di Giani

Tutto pronto al comitato elettorale di Eugenio Giani per seguire lo spoglio dello scrutinio. Alla Casa della Cultura a Firenze, in via Forlanini, dove si espira "una attesa tranquilla", è atteso l'arrivo del presidente uscente della Regione dopo la prima proiezione degli exiit-poll. Sono già presenti il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi e il deputato del Pd Marco Furfaro. Voci non ancora confermate darebbero l'arrivo a Firenze nel tardo pomeriggio di Elly Schlein, segretaria del Pd. (

Ore 14.27 - Il centrosinistra per "sopravvivere"

Dopo due sconfitte di fila, pesantissime, nelle Marche e in Calabria il centrosinistra confidi di mantenere il controllo di uno degli ultimi "fortini rossi". Una sconfitta, o una vittoria risicata, potrebbe infatti segnare l'inizio della implosione del campo largo, la difficilissima coesistenza tra le tre anime del centrosinistra, Pd, M5s e Alleanza Verdi e Sinistra.

Ore 14.12 - I prossimi appuntamenti a novembre

Con la Toscana si chiude l'ultima tornata elettorale prima dell'election day di novembre quando, il 23 e 24, termineranno, con Puglia, Campania e Veneto, le regionali 2025.

Ore 13.59 - La quota della vittoria politica per il centrodestra

Il centrodestra spera nel "colpaccio" con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, consapevole però che, nonostante i due successi di Francesco Aquaroli e Roberto Occhiuto, quella della Toscana sia una partita a sé. Sulla carta, Giani è il super favorito, ma il centrodestra ha deciso di crederci e metterci la faccia fino alla fine: non è un caso che a chiudere la campagna elettorale, a Firenze, ci fossero venerdì tutti i leader, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni, sul palco insieme ai due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, e Maurizio Lupi di Noi moderati. Nel 2020, Giani ha vinto con il 48,62% e oltre 8 punti di scarto sull'allora sfidante Susanna Ceccardi, della Lega, rimasta ferma al 40,46%. Un risultato raggiunto con il 62,60% di affluenza tra gli aventi diritto, cifra da capogiro se paragonata ai numeri di oggi. Per Tomasi anche solo rosicchiare qualche punto al governatore dem sarebbe già un successo politico ma l'onda delle regionali potrebbe regalare alla maggioranza di governo nazionale una nuova, clamorosa sorpresa.