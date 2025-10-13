Reazione a Catena, "guarda caso...": caos ai titoli di coda

Le Tre Stagioni, campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sfidate da Le Stampine nella puntata in onda questa sera, lunedì 13 ottobre. Le nuove concorrenti, Alessandra, Gaia e Michela, mamma, figlia e zia, hanno detto di venire dalla provincia di Brescia. Mentre il nome della squadra si deve al fatto che "da sempore tutti ci dicono che sembriamo fatte con lo stampino".

Alla fine, ad avere la meglio all'intesa vincente sono state le campionesse Egle, Chiara e Raffaella, ormai arrivate alla loro nona puntata con un bottino che si aggira intorno ai 63mila euro. Le Tre Stagioni sono arrivate all'ultima parola con 17mila euro. Il primo indizio a loro disposizione era Fumo, il secondo iniziava con In e terminava con O, ignoto il terzo, che le campionesse hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 8500 euro. Si trattava della parola Magnifico. Le concorrenti allora hanno puntato tutto su Incendio, ma la risposta corretta era Incenso.