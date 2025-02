Anm, il nuovo presidente dichiara subito guerra al governo: "No alla riforma, sì allo sciopero"

08 febbraio 2025 a

a

a

L'Anm ha un nuovo presidente. Si tratta di Cesare Parodi, ha 62 anni ed è il procuratore aggiunto di Torino. È un esponente di Magistratura indipendente, la corrente che è risultata la più votata nel parlamentino delle toghe. Parodi è stato votato da tutte le correnti ottenendo 32 voti su 36.

Nuovo presidente, stessa linea dura contro il governo. Cesare Parodi, nel suo intervento, ha assicurato che Anm continuerà la sua linea intransigente contro le riforme volute dall'esecutivo. "Nessun arretramento e nessuna trattativa, non abbiamo niente da dare in cambio - ha spiegato -. No alla riforma, lo sciopero si farà a meno che il governo non ritiri la riforma. È mia intenzione chiedere in tempi strettissimi un incontro con il governo. Forse non servirà a nulla, magari neanche ci risponderanno ma è nostro dovere non lasciare nulla di intentato per difendere la magistratura”.

Nuovo segretario è Rocco Maruotti, di Area dg, mentre la vicepresidenza è andata a Marcello De Chiara, di Unicost. Difficile la trattativa sulla composizione della giunta andata in porto solo dopo la promessa di una modifica che consenta di portare da 10 a 11 i componenti in modo da poter consentire l'ingresso a due esponenti di magistratura democratica che ha notevolmente aumentato i suoi consensi.