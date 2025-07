Sarabanda, lo strappo dell'Uomo Gatto: "Non torno"

Una notizia che sicuramente non farà piacere ai tantissimi fan di Sarabanda. L'Uomo Gatto - aka Gabriele Sbattella -, il grande campione del gioco condotto da Enrico Papi, ha confessato che non tornerà a indovinare le canzoni alla prima nota nella nuova versione dello show: "La mia risposta a un’eventuale chiamata sarà no. Se dovessero insistere sparerò una bella cifra di ingaggio”.

Il motivo di questa sua decisione? Lo ha spiegato lui stesso, lanciando anche una frecciata velenosa. "Allora, molti mi chiedono se andrò a questa versione del programma - ha detto l'Uomo Gatto -. Ragazzi, la risposta, mi dispiace dirvelo, è no. Voi tutti avete visto nei video delle puntate di Sarabanda che si trovano su Facebook, su YouTube, si trovano su altre piattaforme di video on demand. Avete visto come sono stato trattato”.