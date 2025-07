Lewis Hamilton, "terribilmente dispiaciuto": con la Ferrari è già al capolinea?

Prosegue il weekend no di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è stato eliminato dopo un track limit segnalato al termine della sessione Q1 e partirà dal 15esimo posto nella griglia di partenza di domani. Le qualifiche proseguono con Oscar Piastri che ha ottenuto il miglior tempo al termine della Q2.

"Alla fine ho sbagliato io le regolazioni e probabilmente ho applicato troppa pressione sul freno, per cui la mia responsabilità è chiara; sembrava quasi che non sapessi come frenare, ma io non ho mai avuto un bloccaggio al posteriore in tutta la mia vita". Così Hamilton ai microfoni si Sky Sport dopo la Sprint Race del Gran Premio del Belgio nella quale è arrivato 15esimo. "Diciamo che il bilanciamento dei freni era abbastanza difficile da trovare, perché avevo sempre sottosterzo a metà curva, poi nell'uscita e in frenata ci sono tutta una serie di caratteristiche che non vuoi avere: bisogna trovare il giusto compromesso tra ingresso e trazione", ha aggiunto.