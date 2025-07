Schlein e Conte se le danno tra loro: alleanza congelata

Dopo tre giorni dal video in cui lo stesso Matteo Ricci dava notizia dell'avviso di garanzia, arrivano le parole di Elly Schlein. La segretaria del Pd conferma la posizione, del resto, già espressa da Igor Taruffi, responsabile organizzazione: Ricci resta candidato. Assolutamente sì. Come detto l’altro giorno il Pd è al fianco di Ricci» che «resta il nostro candidato». Ha detto di essere completamente estraneo, «abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo sia chiarito tutto al più presto», «Il Pd è assolutamente al suo fianco». Parole che più nette non si può. Il problema è che arrivano in un giorno in cui il fossato con il M5S si è allargato come non accadeva da tempo. Il primo gesto di distanza arriva in mattinata quando Giuseppe Conte, all’ultimo momento, diserta un evento sul lavoro, il seminario su “Una legge perla piena e buona occupazione”, organizzato dalla Società italiana di teoria e critica, in cui era invitato insieme a Schlein e agli altri leader del campo largo. Evento che la segretaria dem aveva scelto proprio per serrare i ranghi e ribadire che «l’alternativa c’è già ed è possibile». Cosa che ha detto. Solo che davanti a lei c’erano solo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. La sedia riservata a Conte è rimasta vuota per «impegni improvvisi» del leader M5S.

Il secondo gesto arriva nel tardo pomeriggio, quando da Campo Marzio, sede del M5S, si fa sapere che il presidente Conte ha convocato in giornata una riunione con la vicepresidente vicaria Paola Taverna, Giorgio Fede, coordinatore regionale Marche, e i vari coordinatori provinciali e rappresentanti dei gruppi territoriali marchigiani. Riunione in cui il leader pentastellato avrebbe ribadito la necessità di prendersi il tempo per decidere se continuare a sostenere la candidatura di Matteo Ricci dopo l’avviso di garanzia, arrivato il 22 luglio. «Ci stiamo prendendo il tempo necessario», avrebbe detto Conte ai suoi, «perché è importante attendere la conclusione degli interrogatori dei prossimi 30-31 luglio da parte della procura». L’ex premier avrebbe poi chiesto ai suoi di avviare, già nei prossimi giorni, un confronto sui territori per «conoscere le sensibilità del territorio». Condizione utile ai fini della decisione, che comunque si prenderà a Roma. Conte avrebbe anche sottolineato che «un avviso di garanzia non è una condanna», e che una «forza politica matura e responsabile come il Movimento 5Stelle» è chiamata a «discernere caso per caso e valutando se il singolo ha dimostrato onestà o disonestà». Allo stesso tempo, però, Conte avrebbe anche ricordato quali sono le stelle polari dell’azione politica del Movimento, ossia «etica pubblica, trasparenza e legalità», valori «fondamentali e non negoziabili».

