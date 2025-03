Maria Rosaria Boccia, arrestato il fratello per furto di energia elettrica

12 marzo 2025 a

Con l'accusa di furto di energia elettrica nella sua attività commerciale, è finito in manette Andrea Gaetano Boccia. Il fratello di Maria Rosaria Boccia è stato arrestato nella giornata di martedì 11 marzo. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata lo hanno arrestato per furto aggravato. Stando alla ricostruzione, al contatore dell'atelier del 44enne commerciante di abbigliamento di Pompei sarebbe stato applicato un magnete per registrare consumi di energia elettrica alterati. Il tutto è stato riscontrato dai carabinieri insieme al personale dell'Enel intervenuto per il sopralluogo. Ora il 44enne è in attesa della direttissima che sarà celebrata presso il tribunale di Torre Annunziata.

Nel frattempo, anche la sorella deve fare i conti con la giustizia. Maria Rosaria Boccia è infatti indagata per truffa dalla procura di Pisa. Stando a quanto dichiarato tempo fa dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, i fatti riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021". Il procedimento "si trova nella fase delle indagini preliminari" e pertanto Boccia "beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza, e che è stato notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio all’indagata e al suo difensore".

Il nome di Maria Rosaria Boccia ha iniziato a circolare dopo le voci sulla relazione extraconiugale che intratteneva con l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Relazione che ha portato poi alle dimissioni di Sangiuliano.