Adriano Panatta, sfottò a Bertolucci: "Nuovo uomo immagine"

Proseguono gli scherzi tra Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. L'ultima "provocazione" è uno sfottò social di Panatta. L'ex tennista ha pubblicato giovedì 17 luglio un tweet che ritrae il compagno di squadra di Davis in versione bagnino. Ovviamente non si tratta del vero Panatta, ma di una sua riproduzione realizzata grazie all'intelligenza artificiale. Nella foto si vede Bertolucci su un pattino di salvataggio con tanto di completo rosso e braccioli: "Nuovo uomo immagine di Forte dei Marmi…", ha scritto Panatta a corredo della foto.

Non è la prima volta che i due si stuzzicano. Ad far scattare il botta e risposta gli auguri di buon compleanno a Panatta. Bertolucci ha raffigurato l'amico tra un gruppo di attempate signore, "alcune delle sue ex". La risposta? Una foto - anch'essa creata con l'intelligenza artificiale - di Bertolucci a dieta, tra una marea di bombe alla crema. Ma non è tutto.